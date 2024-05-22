Біоспорин форте (Biosporin forte) (431732) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Ціна в місті Київ
від 280,90 грн
Без рецепта
Виробник
ФЗ "Біофарма"
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
10 шт.
Біоспорин форте інструкція із застосування
Застосування у період вагітності або годування груддю
Застосування можливе за рекомендацією лікаря.
Термін придатності
2 роки.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці виробника в сухому, захищеному від світла місці за температури не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
Форма випуску
Капсули кишковорозчинні. По 10 капсул у блістері. По 1 блістеру в упаковці.
від 280,90 грн
БІОСПОРІН-ФОРТЕ капсули, №10
від 280,90 грн