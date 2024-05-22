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Біоспорин форте (Biosporin forte) (431732) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Біоспорин форте (Biosporin forte)
Ціна в місті Київ
від 280,90 грн
Без рецепта
10 шт від 280,90 грн
В наявності в 87 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
10 шт.
Дієтичні добавки
8.5. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації і підтримці нормальної мікрофлори кишечнику

Біоспорин форте інструкція із застосування

Застосування у період вагітності або годування груддю

Застосування можливе за рекомендацією лікаря.

Термін придатності

2 роки.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці виробника в сухому, захищеному від світла місці за температури не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Форма випуску

Капсули кишковорозчинні. По 10 капсул у блістері. По 1 блістеру в упаковці.

БІОСПОРІН-ФОРТЕ
БІОСПОРІН-ФОРТЕ капсули, №10
від 280,90 грн
В наявності в 87 аптеках
Ціни в аптеках
БІОСПОРІН-ФОРТЕ
БІОСПОРІН-ФОРТЕ капсули, №10
від 280,90 грн
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