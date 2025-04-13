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Дієтичні добавки, що застосовують при запальних процесах органів дихання
Кракс (Crux)
3 препарати
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Кракс
Сироп 100 мл від кашлю №1
Gelnova Laboratories India Private Limited
Немає в наявності
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Кракс
Льодяники зі смаком евкаліпту №10
Gelnova Laboratories India Private Limited
Немає в наявності
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Кракс
Льодяники з м'ятою №10
Gelnova Laboratories India Private Limited
Немає в наявності
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Форма випуску
льодяники
сироп
Пакування
100 мл
Кількість штук в упаковці
1
10
Не в наявності
Відсутній в аптеках України
Аналоги
Характеристики
Виробник
Gelnova Laboratories India Private Limited
Форма випуску
Сироп
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
100 мл
Дієтичні добавки
7.3. Дієтичні добавки, що застосовують при запальних процесах органів дихання
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