Дієтичні добавки, що застосовують при запальних процесах органів дихання

Кракс (Crux)

3 препарати
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Кракс
Кракс
Сироп 100 мл від кашлю №1
Gelnova Laboratories India Private Limited
Немає в наявності
Кракс
Кракс
Льодяники зі смаком евкаліпту №10
Gelnova Laboratories India Private Limited
Немає в наявності
Кракс
Кракс
Льодяники з м'ятою №10
Gelnova Laboratories India Private Limited
Немає в наявності
Не в наявності Відсутній в аптеках України
Характеристики
Виробник
Gelnova Laboratories India Private Limited
Форма випуску
Сироп
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
100 мл
Дієтичні добавки