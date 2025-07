Крем-гель для очищення і зменшення жирного блиску шкіри обличчя (Cream-gel for cleansing and reducing oily shine of the skin of the face)

Не в наявності Відсутній в аптеках України Аналоги Характеристики Виробник Cosmetic Active Internationale Умови продажу Без рецепта Об'єм 125 мл Косметичні засоби 1.1. Засоби для очищення і тонізації шкіри обличчя Реєстрація 12.2-18-3/3481 від 26.02.2021 Не в наявності Відсутній в аптеках України Аналоги