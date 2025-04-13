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Нор-експрес (Nor express)
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СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС"
Серветки №60
М Д М
від
117,08
грн
в 8 аптеках
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СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС"
Серветки №100
М Д М
Немає в наявності
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Кількість штук в упаковці
60
100
Ціни в
Київ
від
117,08
грн
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Характеристики
Виробник
М Д М
Форма випуску
Серветки
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
60 шт.
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