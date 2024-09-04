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Аква-гель (Aqua gel) (427628) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Аква-гель (Aqua gel)
Ціна в місті Київ
від 605,77 грн
Без рецепта
1 шт від 605,77 грн
В наявності в 191 аптеці
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Виробник
Об'єм
50 мл
Косметичні засоби
1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте
Реєстраційне посвідчення
12.2-18-3/19663 від 04.09.2019