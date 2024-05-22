Медичні виробиВироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесіІнструменти медичні загального призначенняІнші інструментиДзеркало носове по Хартманн (Nasal mirror according to Hartmann) Дзеркало носове по Хартманн (Nasal mirror according to Hartmann) (426085) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 529,21 грн Без рецепта 1 шт від 529,21 грн В наявності в 1 аптеці інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Surgiwell (Pvt) Ltd. Форма випуску 34.5502 Медичні вироби Інші інструменти