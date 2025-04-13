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Кокосова олія з ефірною олією (Coconut oil with essential oil)
2 препарати
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КОКОСОВА ОЛІЯ З ЕФАРНОЮ ОЛІЄЮ "MAYUR"
140 мл апельсину №1
Біофарма
від
101,80
грн
в 1 аптеці
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КОКОСОВА ОЛІЯ З ЕФАРНОЮ ОЛІЄЮ "MAYUR"
140 мл троянди №1
Біофарма
від
97,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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Ціни в
Київ
від
101,80
грн
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Характеристики
Виробник
Біофарма
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
140 мл
Косметичні засоби
9.1. Ефірні та інші масла
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