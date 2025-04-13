Ефірні та інші масла

Кокосова олія з ефірною олією (Coconut oil with essential oil)

2 препаратиЗнайти все в аптеках
Сортування: По популярності
КОКОСОВА ОЛІЯ З ЕФАРНОЮ ОЛІЄЮ "MAYUR"
КОКОСОВА ОЛІЯ З ЕФАРНОЮ ОЛІЄЮ "MAYUR"
140 мл апельсину №1
Біофарма
від 101,80 грн
в 1 аптеці
Знайти в аптеках
КОКОСОВА ОЛІЯ З ЕФАРНОЮ ОЛІЄЮ "MAYUR"
КОКОСОВА ОЛІЯ З ЕФАРНОЮ ОЛІЄЮ "MAYUR"
140 мл троянди №1
Біофарма
від 97,00 грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Ціни в Київ
від 101,80 грн
Знайти все в аптеках
Характеристики
Виробник
Біофарма
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
140 мл
Косметичні засоби