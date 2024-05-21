бета-глюкани — це природні полісахариди, які є групою речовин з імуномодулювальними властивостями та сприятливим профілем безпеки. Бета-1,3/1,6-глюкан є їх найбільш активною у біологічному відношенні формою зі значним імуномодулювальним потенціалом, зумовленим стимуляцією клітин імунної системи (макрофагів, Т-лімфоцитів) та підвищенням синтезу переважно неспецифічного захисного імуноглобуліну А на поверхні слизових оболонок бронхів, легень і кишечнику. Він сприяє підтримці місцевого і системного імунітету і, як наслідок, — зниженню ризику розвитку інфекційних захворювань. Бета-глюкан у складі дієтичної добавки Асглюкан виділений з мембран дріжджових грибів Saccharomyces cerevisiae (у формі бета-1,3/1,6-D-глюкану).

Біологічні ефекти бета-глюкану здійснюються через рецептор дектин-1, який розташований на клітинах неспецифічного імунітету: макрофагах, нейтрофілах і дендритних клітинах. Через цей рецептор бета-1,3/1,6-глюкан сприяє «розпізнаванню» антигену, підсилює активність макрофагів до фагоцитозу — «перетравлювання» вірусів і бактерій; створює умови для активації Т-лімфоцитів, активує та модулює синтез захисних антитіл (імуноглобулінів — IgA, IgG, IgM), в тому числі секреторного IgA.

Достатній рівень секреторного IgA є важливим, оскільки він забезпечує першу лінію захисту на слизових оболонках організму і перешкоджає проникненню вірусів, прикріпленню бактерій, грибів до епітелію слизових оболонок, бере участь в нейтралізації токсинів та нормалізації мікрофлори в кишечнику. Основна кількість секреторного IgA знаходиться на поверхні слизових оболонок, в секретах: бронхіальних, шлунково-кишкових, урогенітальних; в сльозах, слині. Дефіцит секреторного IgA (вроджений або набутий) може призводити до виникнення повторних інфекцій та алергії.

Вживання бета-1,3/1,6-глюкану сприяє посиленню як місцевого клітинного імунітету слизових оболонок ротоглотки, навколоносових пазух, бронхів, легень, кишечнику, так і гуморального імунітету, відповідального за продукцію захисних антитіл, синтез та виділення секреторного імуноглобуліну IgA, тим самим забезпечуючи і посилюючи захист організму від проникнення інфекції.

Бета-1,3/1,6-глюкан сприяє продукції антитіл без ознак надмірної стимуляції клітинної частини імунної системи, в тому числі після вакцинації; встановлено його позитивний вплив на синтез інтерферону, зниження рівня маркера запалення інтерлейкіну-6, підвищення рівня протизапального інтерлейкіну-10.

Використання бета-глюкану: завдяки таким біологічним властивостям бета-глюкан допомагає зміцнити імунітет, позитивно впливає на параметри зниження епізодів застуди, більш легкого її перебігу та більш швидкого одужання; сприяє поліпшенню загального самопочуття.

Вітамін C (у вигляді L-аскорбінової кислоти) важливий для нормальної роботи імунної і нервової систем, для підтримання нормального функціонування імунної системи під час та після інтенсивних фізичних навантажень, необхідний для захисту клітин від оксидативного стресу в період інфекції; для нормального функціонування кісток, хрящів, ясен, зубів, шкіри; для енергетичного метаболізму, регуляції окисно-відновних процесів, вуглеводного обміну; сприяє утворенню колагену для нормальної роботи кровоносних судин, зменшенню втоми та втомлюваності.

Цинк (у вигляді цинку глюконату) входить до складу різних ферментів, необхідний для нормальної роботи імунної системи, оскільки впливає на макрофаги, фагоцитоз, на ріст та функціонування Т- і В-лімфоцитів. Цинк регулює Т-клітинний захист і таким чином може протидіяти розвитку «цитокінового шторму», стимулює диференціювання В-лімфоцитів, індукує синтез інтерферону, захищає клітини від апоптозу, що робить його незамінним для зміцнення будь-якої ланки імунітету. Цинк бере участь у збереженні цілісності мембран, захисті клітин від оксидативного стресу, тим самим знижуючи ризик розвитку різноманітних захворювань. Цинк сприяє підтриманню нормального стану кісток, волосся, нігтів, шкіри, зору, нормальній когнітивній функції головного мозку, нейрогенезу та нейропередачі, відіграє важливу роль у репродуктивній функції, процесі поділу клітин, здатності до запліднення, підтриманні нормального рівня тестостерону в крові; процесі синтезу інсуліну і колагену. Похилий вік асоціюється з високим рівнем ризику дефіциту цинку.