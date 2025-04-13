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Сонцезахисні засоби для тіла
Крем для безпечної засмаги Сан дей (Cream for safe tanning Sun day)
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120,20
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Характеристики
Виробник
Альянс Краси
Форма випуску
Spf-45
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
150 мл
Косметичні засоби
7.1.1.1. Сонцезахисні засоби для тіла
Реєстрація
12.2-18-1/27776 від 18.12.2019
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
120,20
грн
В 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
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