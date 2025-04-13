Сонцезахисні засоби для тіла

Крем для безпечної засмаги Сан дей (Cream for safe tanning Sun day)

ВОДОСТІЙКИЙ КРЕМ ДЛЯ БЕЗПЕЧНОЇ ЗАСМАГИ тм "SUN DAY" SPF-45 150 мл №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 120,20 грн
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Характеристики
Виробник
Альянс Краси
Форма випуску
Spf-45
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
150 мл
Косметичні засоби
Реєстрація
12.2-18-1/27776 від 18.12.2019