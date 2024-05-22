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Биобіотик Таб (Biobiotic Tab) (418890) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Биобіотик Таб (Biobiotic Tab)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
40 шт Немає в наявності
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Виробник
Форма випуску
Таблетки для розсмоктування
Кількість штук в упаковці
40 шт.
Дієтичні добавки
7.3. Дієтичні добавки, що застосовують при запальних процесах органів дихання