ГРИПОВІТА ФОРТЕ (GRIPOVITA FORTE) (417490) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
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ГРИПОВІТА ФОРТЕ інструкція із застосування
Характеристика
Гриповіта форте — додаткове джерело вітаміну С і цинку, містить екстракти з плодів бузини, гібіскусу, натуральні концентрати порошку ягід чорної смородини і порошку ягід малини в саше.
Для підтримки в фізіологічних нормах функцій імунної системи.
Рекомендації з вживання
вміст одного саше (10 г) залити в чашці або склянці 150 мл теплої води. Перемішати і випити. Вживати по 1 саше на добу.
Продукт призначений для осіб віком від 18 років.
Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування, не перевищувати зазначену рекомендовану кількість для щоденного споживання.
Не є лікарським засобом.
Протипоказання
дітям, жінкам під час вагітності та годування грудьми, при чутливості до окремих компонентів продукту.
Умови зберігання
в недоступному для дітей місці за температури 15–25 °C.