вміст одного саше (10 г) залити в чашці або склянці 150 мл теплої води. Перемішати і випити. Вживати по 1 саше на добу.

Продукт призначений для осіб віком від 18 років.

Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування, не перевищувати зазначену рекомендовану кількість для щоденного споживання.

Не є лікарським засобом.