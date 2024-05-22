Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію імунної системиДієтичні добавки, що сприяють нормалізації функцій імунної системиГРИПОВІТА ФОРТЕ (GRIPOVITA FORTE)

ГРИПОВІТА ФОРТЕ (GRIPOVITA FORTE) (417490) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
ГРИПОВІТА ФОРТЕ (GRIPOVITA FORTE)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
10 шт Немає в наявності
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
Порошок
Кількість штук в упаковці
10 шт.
Дієтичні добавки
4.2. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації функцій імунної системи

ГРИПОВІТА ФОРТЕ інструкція із застосування

Характеристика

Гриповіта форте — додаткове джерело вітаміну С і цинку, містить екстракти з плодів бузини, гібіскусу, натуральні концентрати порошку ягід чорної смородини і порошку ягід малини в саше.
Для підтримки в фізіологічних нормах функцій імунної системи.

Рекомендації з вживання

вміст одного саше (10 г) залити в чашці або склянці 150 мл теплої води. Перемішати і випити. Вживати по 1 саше на добу.
Продукт призначений для осіб віком від 18 років.
Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування, не перевищувати зазначену рекомендовану кількість для щоденного споживання.
Не є лікарським засобом.

Протипоказання

дітям, жінкам під час вагітності та годування грудьми, при чутливості до окремих компонентів продукту.

Умови зберігання

в недоступному для дітей місці за температури 15–25 °C.