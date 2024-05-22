Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію імунної системиДієтичні добавки, що сприяють нормалізації функцій імунної системиГриповіта джуніор (Gripovita junior) Гриповіта джуніор (Gripovita junior) (417489) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 10 шт Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Кригер Польска Форма випуску Порошок Кількість штук в упаковці 10 шт. Дієтичні добавки 4.2. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації функцій імунної системи