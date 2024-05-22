Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію імунної системиДієтичні добавки, що сприяють нормалізації функцій імунної системиГриповіта джуніор (Gripovita junior)

Гриповіта джуніор (Gripovita junior) (417489) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
Гриповіта джуніор (Gripovita junior)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
10 шт Немає в наявності
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
Порошок
Кількість штук в упаковці
10 шт.
Дієтичні добавки
4.2. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації функцій імунної системи