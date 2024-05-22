Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію імунної системиДієтичні добавки, що сприяють нормалізації функцій імунної системиАровітал імуно (Arovital immuno)

Аровітал імуно (Arovital immuno) (417000) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
Аровітал імуно (Arovital immuno)
Ціна в місті Київ
від 207,00 грн
Без рецепта
150 шт від 207,00 грн
В наявності в 25 аптеках
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
Таблетки
Кількість штук в упаковці
150 шт.
Дієтичні добавки
4.2. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації функцій імунної системи