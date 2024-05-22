Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію органів диханняДієтичні добавки, що сприяють регуляції функціі органів диханняЕвкафіліпт (Eucaphylipt) Евкафіліпт (Eucaphylipt) (412706) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 79,00 грн Без рецепта 20 шт від 79,00 грн 30 шт Немає в наявності В наявності в 122 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Червона зірка Форма випуску Таблетки для розсмоктування Кількість штук в упаковці 20 шт. Дієтичні добавки 7.1. Дієтичні добавки, що сприяють регуляції функціі органів дихання 7.3. Дієтичні добавки, що застосовують при запальних процесах органів дихання