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Евкафіліпт (Eucaphylipt) (412706) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Евкафіліпт (Eucaphylipt)
Ціна в місті Київ
від 79,00 грн
Без рецепта
20 шт від 79,00 грн 30 шт Немає в наявності
В наявності в 122 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Таблетки для розсмоктування
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
7.1. Дієтичні добавки, що сприяють регуляції функціі органів дихання 7.3. Дієтичні добавки, що застосовують при запальних процесах органів дихання