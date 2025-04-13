Київ
Про товар
Ціни
Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте
Кактус опунція флюїд 24 години зволоження (Cactus prickly pear fluid 24 hours hydration)
Ціни в
Київ
від
474,50
грн
В 6 аптеках
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
Weleda
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
30 мл
Косметичні засоби
1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте
Реєстрація
12.2-18-3/27845 від 08.12.2020
Ціни в
Київ
від
474,50
грн
В 6 аптеках
Знайти в аптеках
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню