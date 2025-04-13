Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте

Кактус опунція флюїд 24 години зволоження (Cactus prickly pear fluid 24 hours hydration)

КАКТУС ОПУНЦІЯ ФЛЮЇД 24 ГОДИНИ ЗВОЛОЖЕННЯ 30 мл №1
Ціни в Київ
від 474,50 грн
В 6 аптеках
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Характеристики
Виробник
Weleda
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
30 мл
Косметичні засоби
Реєстрація
12.2-18-3/27845 від 08.12.2020