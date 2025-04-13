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Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте
Кактус опунція крем 24 години зволоження (Cactus prickly pear cream 24 hours moisturizing)
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від
520,60
грн
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Характеристики
Виробник
Weleda
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
30 мл
Косметичні засоби
1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте
Реєстрація
12.2-18-3/27845 від 08.12.2020
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
520,60
грн
В 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
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