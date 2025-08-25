Засоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)

Крем-маска для волосся (Hair cream-mask)

2 препарати
Сортування: По популярності
КРЕМ-МАСКА ДЛЯ ВОЛОССЯ "DALLAS KERATIN PROFESSIONAL TREATMENT"
КРЕМ-МАСКА ДЛЯ ВОЛОССЯ "DALLAS KERATIN PROFESSIONAL TREATMENT"
500 мл з кератином та екстрактом молочного протеїна №1
2К Спільне Українсько-Німецьке Підприємство
Немає в наявності
КРЕМ-МАСКА ДЛЯ ВОЛОССЯ "DALLAS HAIR PRO-TOX"
КРЕМ-МАСКА ДЛЯ ВОЛОССЯ "DALLAS HAIR PRO-TOX"
500 мл з кератином, колагеном та гіалуроновою кислотою №1
2К Спільне Українсько-Німецьке Підприємство
Немає в наявності
Не в наявності Відсутній в аптеках України
Характеристики
Виробник
2К Спільне Українсько-Німецьке Підприємство
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
500 мл
Косметичні засоби