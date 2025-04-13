прилади для вимірювання рівня глюкози крові

Глюкометр Біонайм райтест GM 110 (Glucometer Bionime rightest GM 110)

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ BIONIME RIGHTEST GM 110 + тест-смужки №10 №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 663,50 грн
В 5 аптеках інших міст
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Характеристики
Виробник
Bionime Corporation
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Реєстрація
12575/2013 від 08.04.2013