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прилади для вимірювання рівня глюкози крові
Глюкометр Біонайм райтест GM 110 (Glucometer Bionime rightest GM 110)
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
663,50
грн
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Характеристики
Виробник
Bionime Corporation
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
прилади для вимірювання рівня глюкози крові
Реєстрація
12575/2013 від 08.04.2013
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
663,50
грн
В 5 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
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