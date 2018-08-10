Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби по догляду за ділянкою навколо очейАтодерм інтенсив для контуру очей (Atoderm intensive eye contour) Атодерм інтенсив для контуру очей (Atoderm intensive eye contour) (410899) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 560,55 грн Без рецепта 1 шт від 560,55 грн В наявності в 121 аптеці Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Laboratoire Dermatologique Bioderma Об'єм 100 мл Косметичні засоби 1.3. Засоби по догляду за ділянкою навколо очей