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Еделор (Edelor) (409503) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Еделор (Edelor)
Ціна в місті Київ
від 149,00 грн
Без рецепта
1 шт від 149,00 грн
В наявності в 122 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Сироп
Об'єм
100 мл
Дієтичні добавки
7.3. Дієтичні добавки, що застосовують при запальних процесах органів дихання