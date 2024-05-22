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Евкалор (Evkalor) (409502) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Евкалор (Evkalor)
Ціна в місті Київ
від 125,00 грн
Без рецепта
16 шт від 125,00 грн 16 шт від 125,00 грн 16 шт від 125,00 грн 1 шт від 129,00 грн 16 шт від 125,00 грн
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В наявності в 122 аптеках
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Форма випуску
Льодяники
Кількість штук в упаковці
16 шт.
Дієтичні добавки
7.1. Дієтичні добавки, що сприяють регуляції функціі органів дихання