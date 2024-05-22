Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію органів диханняДієтичні добавки, що сприяють регуляції функціі органів диханняЕвкалор (Evkalor) Евкалор (Evkalor) (409502) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 125,00 грн Без рецепта 16 шт від 125,00 грн 16 шт від 125,00 грн 16 шт від 125,00 грн 1 шт від 129,00 грн 16 шт від 125,00 грн Більше +2 В наявності в 122 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Форма випуску Льодяники Кількість штук в упаковці 16 шт. Дієтичні добавки 7.1. Дієтичні добавки, що сприяють регуляції функціі органів дихання