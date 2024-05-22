Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби по догляду за губамиБальзам для губ Бабл балм Діні (Bubble balm lip balm Dini) Бальзам для губ Бабл балм Діні (Bubble balm lip balm Dini) (407110) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 20,50 грн Без рецепта 1 шт від 20,50 грн 1 шт від 20,50 грн 1 шт від 20,50 грн 1 шт від 17,28 грн 1 шт від 34,30 грн 25 шт Немає в наявності 10 шт Немає в наявності Більше +4 В наявності в 70 аптеках інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Фордевінд СВ Вага 4.5 г Косметичні засоби 1.4. Засоби по догляду за губами