Все аптеки Украины
Косметичні засобиЗасоби по догляду за тіломДезодорантиДезодорантиДезодорант антиперспірант (Antiperspirant deodorant)

Дезодорант антиперспірант (Antiperspirant deodorant) (404104) - інструкція із застосування Косметичні засоби

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
Дезодорант антиперспірант (Antiperspirant deodorant)
Ціна в місті Київ
від 85,10 грн
Без рецепта
1 шт від 85,10 грн 1 шт від 133,70 грн 1 шт від 137,00 грн 1 шт від 116,16 грн 1 шт від 117,35 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
Більше
+5
В наявності в 235 аптеках
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Об'єм
50 мл
Косметичні засоби
2.6.1. Дезодоранти