Косметичні засобиЗасоби по догляду за тіломДезодорантиДезодорантиДезодорант антиперспірант (Antiperspirant deodorant) Дезодорант антиперспірант (Antiperspirant deodorant) (404104) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 85,10 грн Без рецепта 1 шт від 85,10 грн 1 шт від 133,70 грн 1 шт від 137,00 грн 1 шт від 116,16 грн 1 шт від 117,35 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності Більше +5 В наявності в 235 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ Об'єм 50 мл Косметичні засоби 2.6.1. Дезодоранти