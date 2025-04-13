Київ
Про товар
Дієтичні добавки, що знижують об'єм і калорійність прийнятої їжі, прискорюючі розпад жирів в організмі
Асаї ягоди (Acai berries)
Не в наявності
Відсутній в аптеках України
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Характеристики
Виробник
Ключі Здоров'я
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
1,5 г
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
9.2. Дієтичні добавки, що знижують об'єм і калорійність прийнятої їжі, прискорюючі розпад жирів в організмі
Не в наявності
Відсутній в аптеках України
Аналоги
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