катетери аспіраційні

Катетер для санації дихальних шляхів

КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ ДЛЯ САНАЦІЇ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ Fr 8 №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 9,30 грн
В 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
Jiangsu Suyun Medical Materials
Форма випуску
Fr 8
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби