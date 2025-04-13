Київ
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Ціни
катетери аспіраційні
Катетер для санації дихальних шляхів
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від
9,30
грн
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Характеристики
Виробник
Jiangsu Suyun Medical Materials
Форма випуску
Fr 8
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
катетери аспіраційні
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
9,30
грн
В 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
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