Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки загальнозміцнювальної діїГемоглобінчик (Hemoglobinchik) Гемоглобінчик (Hemoglobinchik) (400733) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 11,19 грн Без рецепта 1 шт від 11,19 грн 1 шт від 10,80 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності Більше +1 В наявності в 5 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник ФАРМЛЭНД БИО Форма випуску Плитка Вага 40 г Дієтичні добавки 2.6. Дієтичні добавки загальнозміцнювальної дії