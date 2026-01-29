сухість носа — це різнобічна проблема, яка стосується як дітей, так і дорослих. Вона може з’явитися внаслідок занадто тривалого перебування в приміщеннях з кондиціонером або інших місцях з низькою вологістю, наприклад під час опалювального сезону. Сухість носа є причиною багатьох захворювань, алергії або є результатом застосування деяких ліків. Ця проблема стосується також осіб похилого віку та людей, які піддаються впливу хімічних речовин та подразників (наприклад на робочому місці).

Назорісин ПреБіо не тільки зволожує, але і підтримує належну вологість слизової оболонки носа протягом тривалого часу, тим самим усуваючи неприємні відчуття, пов’язані із сухістю носа.

Слизова оболонка носа особливо чутлива до дії зовнішніх факторів під час інфекцій або алергічних станів, що може викликати подразнення, відчуття печіння та біль. Використання Назорісин ПреБіо зменшує відчуття дискомфорту, створюючи захисний шар, який обмежує доступ подразників до слизової оболонки носа.