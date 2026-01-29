НАЗОРІСИН ПРЕБІО (NASORISYN PREBIO)
НАЗОРІСИН ПРЕБІО інструкція із застосування
Склад
Склад: вода, вазелін, гліцерин, парафінова олія, олія кокосова гідрогенізована, 1,2-гександіол, біс-дигліцерил поліациладипат-2, гліцерил стеарат SE, Біолін Р, оливкова олія, олія огірочника, вітамін Е, карбомер, цетеариловий спирт, гліцерил стеарат, бензоат натрію, ксантанова камедь, гідроксид натрію, ЕДТА.
Характеристика
мазь для носа Назорісин ПреБіо — це медичний виріб у формі мазі зі зволожуючими властивостями для підтримки належного стану слизової оболонки носа. Інгредієнти, що містяться в мазі, створюють бар’єр, який захищає її від шкідливого впливу зовнішніх факторів та подразнень.
Мазь Назорісин ПреБіо збагачена пребіотиком Біолін Р, який додатково підтримує ріст фізіологічної бактеріальної флори, тим самим запобігаючи росту патогенних мікроорганізмів.
Показання НАЗОРІСИН ПРЕБІО
сухість носа — це різнобічна проблема, яка стосується як дітей, так і дорослих. Вона може з’явитися внаслідок занадто тривалого перебування в приміщеннях з кондиціонером або інших місцях з низькою вологістю, наприклад під час опалювального сезону. Сухість носа є причиною багатьох захворювань, алергії або є результатом застосування деяких ліків. Ця проблема стосується також осіб похилого віку та людей, які піддаються впливу хімічних речовин та подразників (наприклад на робочому місці).
Назорісин ПреБіо не тільки зволожує, але і підтримує належну вологість слизової оболонки носа протягом тривалого часу, тим самим усуваючи неприємні відчуття, пов’язані із сухістю носа.
Слизова оболонка носа особливо чутлива до дії зовнішніх факторів під час інфекцій або алергічних станів, що може викликати подразнення, відчуття печіння та біль. Використання Назорісин ПреБіо зменшує відчуття дискомфорту, створюючи захисний шар, який обмежує доступ подразників до слизової оболонки носа.
Рекомендації по використанню
медичний виріб слід використовувати відповідно до інструкцій. У разі виникнення будь-яких питань слід проконсультуватися зі своїм лікарем або іншим кваліфікованим медичним працівником.
Медичний виріб призначений для дітей віком старше 1 року та дорослих.
Перед використанням мазі для носа Назорісин ПреБіо слід вимити руки. Невелику кількість мазі рівномірно нанести на слизову оболонку носа. Використовувати кілька разів на день відповідно до потреби.
Протипоказання
підвищена чутливість (алергія) до інгредієнтів медичного виробу.
Не використовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Не використовувати при пошкодженні туби.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C. Зберігати у недоступному для дітей місці.