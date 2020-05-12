Бріомосс — це медичний виріб у формі пастилок, який під час розсмоктування покриває слизову оболонку порожнини рота та горла. Екстракт ісландського моху та інші компоненти створюють мукоадгезивну плівку, яка захищає від подразнювального впливу зовнішніх факторів, таких як бактерії чи віруси.

Медичний виріб містить натуральні екстракти ісландського моху, мальви та липи, багаті в’яжучими речовинами, які покривають слизову оболонку ротової порожнини та горла, захищаючи та покриваючи чутливі нервові закінчення (які відповідають за відчуття болю в горлі та реакцію кашлю).

Гіалуронова кислота, що також входить до складу пастилок та є одним з активних компонентів утворюваної захисної плівки, додатково інтенсивно зволожує сухі та подразнені слизові оболонки, що приносить полегшення.

Бріомосс, завдяки перерахованим вище властивостям інгредієнтів, захищає горло, заспокоює подразнені та сухі слизові оболонки та зменшує неприємні відчуття, пов’язані із сухим кашлем та хрипотою.

Пастилки Бріомосс використовують для відповідного захисту та зволоження слизової оболонки ротової порожнини та горла. За рахунок екстракту ісландського моху та інших компонентів підтримується захист та зволоження слизової оболонки ротової порожнини та горла, зменшується відчуття сухості, печіння, біль у горлі, особливо під час ковтання. Бріомосс також зменшує вираженість симптомів сухого кашлю та хрипоти.

Рекомендується використовувати для:

– підтримки захисту слизових оболонок при запаленні ротової порожнини та горла різного походження, наприклад фарингіт, тонзиліт або афтозний стоматит;

– полегшення дискомфорту, спричиненого сухим кашлем та хрипотою;

– для людей, які інтенсивно навантажують голосові зв’язки (вчителі, викладачі, співаки, диктори тощо);

– для людей із сухістю слизової оболонки порожнини рота;

– для людей, які піддаються впливу особливо небезпечних зовнішніх факторів, таких як сухе, кондиційоване, холодне або забруднене повітря.