Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби для очищення і тонізації шкіри обличчяГель-пілінг для обличчя і зони декольте (Gel peeling for face and decollete) Гель-пілінг для обличчя і зони декольте (Gel peeling for face and decollete) (397935) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 84,61 грн Без рецепта 1 шт від 84,61 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності В наявності в 2 аптеках інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Elfa Pharm Об'єм 250 мл Косметичні засоби 1.1. Засоби для очищення і тонізації шкіри обличчя