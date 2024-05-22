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Гель-пілінг для обличчя і зони декольте (Gel peeling for face and decollete) (397935) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Гель-пілінг для обличчя і зони декольте (Gel peeling for face and decollete)
Ціна в місті Київ
від 84,61 грн
Без рецепта
1 шт від 84,61 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
В наявності в 2 аптеках інших міст
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Виробник
Об'єм
250 мл
Косметичні засоби
1.1. Засоби для очищення і тонізації шкіри обличчя