Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію органів диханняДієтичні добавки, що застосовують при запальних процесах органів диханняБазука плющ (Bazooka ivy) Базука плющ (Bazooka ivy) (390699) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 144,12 грн Без рецепта 1 шт від 144,12 грн В наявності в 819 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Дельта Медікел Промоушнз АГ Форма випуску Еліксир Об'єм 120 мл Дієтичні добавки 7.3. Дієтичні добавки, що застосовують при запальних процесах органів дихання