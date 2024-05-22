Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби для очищення і тонізації шкіри обличчяДерматоклін засіб для зняття водостійкого макіяжу (Dermatocline waterproof makeup remover) Дерматоклін засіб для зняття водостійкого макіяжу (Dermatocline waterproof makeup remover) (388493) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 257,48 грн Без рецепта 1 шт від 257,48 грн В наявності в 99 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Байєрсдорф Об'єм 125 мл Косметичні засоби 1.1. Засоби для очищення і тонізації шкіри обличчя