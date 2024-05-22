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Ангі септ імунн (Angi sept immun) (388142) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Ангі септ імунн (Angi sept immun)
Ціна в місті Київ
від 69,40 грн
Без рецепта
6 шт від 69,40 грн
В наявності в 102 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Льодяники
Кількість штук в упаковці
6 шт.
Дієтичні добавки
7.3. Дієтичні добавки, що застосовують при запальних процесах органів дихання