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Дікасепт (Dicasept) (385657) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Дікасепт (Dicasept)
Ціна в місті Київ
від 159,96 грн
Без рецепта
24 шт від 159,96 грн
В наявності в 182 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Таблетки
Кількість штук в упаковці
24 шт.
Дієтичні добавки
7.1. Дієтичні добавки, що сприяють регуляції функціі органів дихання