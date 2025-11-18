Фармакодинаміка.

Алендронова кислота є бісфосфонатом, який пригнічує резорбцію кісткової тканини остеокластів без впливу на формування кісток. Доклінічні дослідження показали локалізацію алендронової кислоти у місці всмоктування. Активність остеокластів пригнічується, але це не впливає на приєднання. Під час лікування алендроновою кислотою формуються нормальні кістки.

Вітамін D 3 утворюється у шкірі шляхом перетворення 7-дегідрохолестеролу до вітаміну D 3 під дією ультрафіолетового світла. При відсутності достатнього впливу сонячного світла вітамін D 3 необхідно вживати додатково. У печінці вітамін D 3 перетворюється у 25-гідроксивітамін D 3 і зберігається, поки не стане потрібним. Перехід в активну форму – 1,25-дигідроксивітамін D 3 (кальцитріол) регулюється у нирках. 1,25-дигідроксивітамін D 3 підвищує всмоктування кальцію і фосфору в кишечнику, а також регулює кількість кальцію в сироватці крові, виділення кальцію і фосфору з сечею нирками, сприяє утворенню кісткової тканини і резорбції кісток.

Вітамін D 3 необхідний для нормального формування кісток. Недостатність вітаміну призводить до зниження рівня кальцію, зменшення кісткової тканини, а також підвищується ризик перелому кісток. У важких випадках дефіцит призводить до вторинного гіперпаратиреозу, гіпофосфатемії, проксимальної м’язової слабкості і остеомаляції, збільшуючи ризик падінь і переломів у людей, які страждають на остеопороз.

Фармакокінетика.

Алендронова кислота

Порівняно з внутрішньовенним введенням, біодоступність алендронової кислоти при пероральному введенні становила 0,64% при дозах у межах від 5 до 70 мг при застосуванні жінками після голодування протягом ночі, і за 2 години до сніданку.

Біодоступність знижується приблизно на 0,46% і 0,39% при прийомі алендронової кислоти за 1 годину або півгодини до стандартизованого сніданку. При одночасному застосуванні алендронової кислоти з кавою або апельсиновим соком біодоступність знижується приблизно на 60%.

У дослідженнях остеопорозу алендронова кислота була ефективна при прийомі не менше ніж за 30 хвилин до першого прийому їжі або напою протягом дня.

У дослідженні на щурах показано, що алендронова кислота транзиторно розподіляється у м’які тканини (1 мг/кг внутрішньовенного введення), але потім швидко перерозподіляється у кістки або виводиться із сечею. Середній обсяг стаціонарного розподілу, без урахування кісток, становить щонайменше 28 літрів в організмі людини. Концентрації алендронової кислоти у плазмі крові після терапевтичних пероральних доз занадто низька для аналітичного виявлення (<5 нг/мл). Зв’язування з білками у плазмі крові людини становить близько 78%.

Біотрансформація

Немає ніяких даних, які підтверджують те, що алендронова кислота метаболізується в організмі тварин або людини.

Після введення одноразової внутрішньовенної дози [14C]-міченої алендронової кислоти приблизно 50% радіоактивності виділялося з сечею протягом 72 годин, а радіоактивність у фекаліях була незначною або він взагалі була відсутньою. Після одноразової дози 10 мг внутрішньовенно нирковий кліренс алендронової кислоти становив 71 мл/хв, а системний кліренс не перевищував 200 мл/хв. Концентрації у плазмі крові знижувалися більш ніж на 95% протягом 6 годин після внутрішньовенного введення. Кінцевий період напіввиведення в організмі людини перевищував 10 років, що відображає вивільнення алендронової кислоти зі скелета. Алендронова кислота не виводиться через кислотні або основні транспортні системи нирок у щурів, і, таким чином, не передбачається, що вона заважатиме виведенню інших лікарських засобів за допомогою цих систем в організмі людини.

Холекальциферол

У здорових дорослих людей (чоловіків і жінок) після прийому таблеток алендронової кислоти/холекальциферолу 70 мг/2800 МО одразу після сну і за 2 години до їжі середня площа під фармакокінетичною кривою вітаміну D 3 у сироватці крові (AUC 0,120 год ) (без коригування на рівень ендогенних вітамінів D 3 ) становила 296,4 нг*год/мл. Середня максимальна концентрація вітаміну D 3 у сироватці крові (C max ) становила 5,9 нг/мл, а середній час досягнення максимальної концентрації (T max ) — 12 годин. Біодоступність 2800 МО вітаміну D 3 у препараті алендронова кислота/холекальциферол була аналогічною 2800 МО вітаміну D 3 , який вводиться окремо.

У здорових дорослих людей (чоловіків і жінок) після прийому таблеток алендронової кислоти/холекальциферолу 70 мг/5600 МО одразу після сну і за 2 години до їжі, середня середня площа під фармакокінетичною кривою вітаміну D 3 у сироватці крові (AUC 0,80 год ) (без коригування на рівень ендогенних вітамінів D 3 ) становила 490,2 нг*год/мл. Середня максимальна концентрація вітаміну D 3 у сироватці крові (C max ) становила 12,2 нг/мл, а середній час досягнення максимальної концентрації (T max ) — 10,6 години. Біодоступність 5600 МО вітаміну D 3 у препараті алендронова кислота/холекальциферол аналогічна 5600 МО тільки вітаміну D 3 , який вводиться в організм людини.

Після всмоктування вітамін D3 потрапляє у кров у складі хіломікронів. Вітамін D3 швидко потрапляє у печінку, де метаболізується до 25-гідроксивітаміну D3, який є основною формою накопичення вітаміну в організмі. Менша кількість розподіляється в жирову і м’язову тканини і накопичується в них у вигляді вітаміну D3 для подальшого виходу в кровообіг. Циркуляційний вітамін D3 зв’язується з вітамін-D-зв’язуючим білком.

Вітамін D 3 швидко метаболізується шляхом гідроксилювання у печінці до 25-гідроксивітаміну D 3 , а потім метаболізується у нирках до 1,25-гідроксивітаміну D 3 , який являє собою біологічно активну форму. Подальше гідроксилювання відбувається до початку елімінації. Невеликий відсоток вітаміну D 3 піддається глюкуронізації перед елімінацією.

При прийомі радіоактивно міченого вітаміну D 3 здоровим добровольцям середній показник міченого вітаміну в сечі через 48 годин становив 2,4%, а середній показник міченого вітаміну у фекаліях через 4 дні — 4,9%.

В обох випадках виведення міченого вітаміну було майже винятково у вигляді метаболітів. Середній період напіввиведення вітаміну D 3 у сироватці крові після прийому пероральної дози алендронової кислоти/холекальциферолу (70 мг/2800 МО) становить приблизно 24 години.

У доклінічних дослідженнях показано, що алендронова кислота, яка не відкладається у кістках, швидко виділяється з сечею. У тварин не виявлено ознак насичення кісткової тканини після тривалого прийому лікарського засобу із застосуванням кумулятивних внутрішньовенних доз до 35 мг/кг. Хоча клінічна інформація відсутня, цілком імовірно, що, як і у тварин, елімінація алендронової кислоту нирками буде знижена у пацієнтів з порушенням функції нирок. Таким чином, у пацієнтів з порушенням функції нирок можна очікувати дещо більшого накопичення алендронової кислоти в кістках.