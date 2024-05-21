дієтична добавка Агідол — комплексний продукт, що містить рослинні компоненти, властивості яких виявляються у впливі на патологічні процеси в гормонозалежних органах і тканинах жіночої репродуктивної системи (молочні залози, ендо- та міометрій і шийка матки, яєчники). Сприяє потенціюванню ферментативних систем та оптимізації синтезу естрогенів і пролактину. Має антиоксидантні властивості.

Індол-З-карбінол є біологічно активною речовиною екстракту сімейства хрестоцвітних, блокує гормонозалежні і гормононезалежні механізми, які активують патологічний клітинний ріст у тканинах молочної залози, матки. За рахунок посилення активності ферментів системи цитохрому Р450 нормалізує баланс естрогенів, пригнічує утворення 16α-гідроксиестрону і сприяє зміні співвідношення метаболітів жіночих статевих гормонів — естрогенів на користь утворення 2-С-гідроестрону; попереджує проліферацію клітин у естрогенчутливих тканинах; індукує процеси апоптозу в патологічно змінених клітинах; нейтралізує дію факторів росту, які стимулюють розвиток пухлин у гормонозалежних органах репродуктивної системи; має противірусний ефект відносно вірусу папіломи людини (ВПЛ), оскільки блокує синтез проонкогенного білка Е7 в епітеліальних клітинах, інфікованих цим вірусом, викликає вибіркову загибель клітин (апоптоз), заражених ВПЛ, в тому числі і клітин, які вже зазнали вірогенної пухлинної трансформації. Пригнічує патологічний ріст клітин в органах і тканинах жіночої репродуктивної системи, зменшує розвиток папіломатозу і ступінь дисплазії шийки матки, викликаних ВПЛ.

Прутняк звичайний (Vitex Agnus Castus): біологічно активні речовини, які містяться в екстракті, виявляють дофамінергічний ефект, сприяють зниженню рівня пролактину, що опосередковано зумовлює встановлення фізіологічного співвідношення жіночих статевих гормонів (естрогенів і прогестерону), поліпшенню морфофункціонального стану молочних залоз у жінок з фіброзно-кістозною мастопатією, зниженню утворення сполучної тканини в молочних залозах і запобіганню розширення молочних проток, зупинці поширення больового синдрому, нормалізації менструального циклу, зменшенню вираженості симптомів передменструального синдрому, а також попереджають розвиток гіперпластичних процесів у молочних залозах і репродуктивних органах, що потребують зниження рівня пролактину.

Броколі містить велику кількість флавоноїдів та антиоксидантних комплексів. Потенціює природну антипроліферативну дію індол-3-карбінолу.