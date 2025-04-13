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Пасти против карієсу
Зубна паста Колгейт Др. Ребіт TP-строубері (Toothpaste Colgate Dr. Rabbit TP-strawberry)
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від
73,80
грн
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Характеристики
Виробник
Colgate-Palmolive
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
30 мл
Косметичні засоби
4.1.1.2.1. Пасти против карієсу
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
73,80
грн
В 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
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