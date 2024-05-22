Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби для очищення і тонізації шкіри обличчяДерматоклін міцелярна очищуюча пінка (Dermatocline micellar cleansing foam) Дерматоклін міцелярна очищуюча пінка (Dermatocline micellar cleansing foam) (383227) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 279,72 грн Без рецепта 1 шт від 279,72 грн В наявності в 176 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Байєрсдорф Об'єм 150 мл Косметичні засоби 1.1. Засоби для очищення і тонізації шкіри обличчя