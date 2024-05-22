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Гамма (Gamma) (382550) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Гамма (Gamma)
Ціна в місті Київ
від 60,11 грн
Без рецепта
1 шт від 60,11 грн 10 шт від 79,14 грн 10 шт від 100,00 грн 1 шт від 67,82 грн 24 шт від 110,11 грн
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В наявності в 165 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Сироп
Об'єм
100 мл
Дієтичні добавки
7.1. Дієтичні добавки, що сприяють регуляції функціі органів дихання 7.3. Дієтичні добавки, що застосовують при запальних процесах органів дихання

Гамма інструкція із застосування

Склад

5 ml (мл) сиропу містить: екстракти: базиліку (Ocimum sanctum) — 200 mg (мг), листя адатоди судинної (Adhatoda vasica) — 200 mg (мг), кореня солодки голої (Glycyrrhiza glabra) — 200 mg (мг), плодів терміналії белеріки (Terminalia belerica) — 100 mg (мг), кореневища куркуми довгої (Curcuma longa) — 75 mg (мг), плодів перцю чорного (Piper nigrum) — 50 mg (мг), кореневища імбиру (Zingiber officinale) — 50 mg (мг), плодів перцю довгого (Piper longum) — 50 mg (мг), плодів перцю кубеба (Piper cubeba) — 50 mg (мг), плодів зизифусу (Zizyphus sativa) –50 mg (мг), кореня гедихію колосистого (Hedychium spicatum) — 50 mg (мг), гали фісташок (Pistacia integerrima) — 50 mg (мг); амонію хлорид (Ammonium chloride) — 5 mg (мг);

допоміжні речовини:

вода очищена, підсолоджувач сорбіт, емульгатор пропіленгліколь, вологоутримуючий агент гліцерин, ароматизатор базилік, консервант бензоат натрію, загущувач ксантанова камідь, ароматизатор фруктовий мікс, підсолоджувач аспартам, ароматизатор ментол.

Протипоказання

Індивідуальна чутливість до компонентів, діти до 3 років, вагітність та період годування груддю.

Форма випуску

рослинний сироп у флаконах по 100 ml (мл).

Умови зберігання

Зберігати у сухому, захищеному від світла місці за температури не вище ніж 25 °С в оригінальній упаковці виробника.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Виробник

Ананта Медікеар Лімітед,

юридична адреса: 621, Рінг Роад Малл, Сектор-3, Рохіні, Нью Делі — 110085, Індія, тел. + 91 1147050531.

Фактична адреса потужностей (об‘єкта) виробництва: Дж-1–265, Фаза — II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганагар (Радж.), Індія.

ГАММА СИРОП (БЕЗ ЦУКРУ)
ГАММА СИРОП (БЕЗ ЦУКРУ) сироп флакон 100 мл, №1
від 60,11 грн
В наявності в 165 аптеках
Ціни в аптеках
ГАММА СИРОП (БЕЗ ЦУКРУ)
ГАММА СИРОП (БЕЗ ЦУКРУ) сироп флакон 100 мл, №1
від 60,11 грн
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