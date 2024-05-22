Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти еластичніінші еластичні бинтиБинт гомілкостопний Еласт (Bandage ankle Elast) Бинт гомілкостопний Еласт (Bandage ankle Elast) (382544) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 36,66 грн Без рецепта 1 шт від 36,66 грн 1 шт від 60,63 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності Більше +1 В наявності в 5 аптеках інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Тонус Еласт Форма випуску Розмір 1 Кількість штук в упаковці 1 шт. Медичні вироби інші еластичні бинти