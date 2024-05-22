Все аптеки Украины
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти еластичніінші еластичні бинтиБинт гомілкостопний Еласт (Bandage ankle Elast)

Бинт гомілкостопний Еласт (Bandage ankle Elast) (382544) - інструкція із застосування Медичні вироби

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
Бинт гомілкостопний Еласт (Bandage ankle Elast)
Ціна в місті Київ
від 36,66 грн
Без рецепта
1 шт від 36,66 грн 1 шт від 60,63 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
Більше
+1
В наявності в 5 аптеках інших міст
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
Розмір 1
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
інші еластичні бинти