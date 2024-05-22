Медичні виробиВироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесіВироби та апарати медичніПрилади, що використовуються в лікувально-діагностичному процесіАспіраториМеханічні аспіраториНазальні механічні аспіраториАспіратор назальний (Nasal aspirator) Аспіратор назальний (Nasal aspirator) (382536) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 160,96 грн Без рецепта 1 шт від 160,96 грн В наявності в 326 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Canpol Форма випуску 56/007 Кількість штук в упаковці 1 шт. Медичні вироби Механічні аспіратори Назальні механічні аспіратори