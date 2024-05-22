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Аспіратор назальний (Nasal aspirator) (382536) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Аспіратор назальний (Nasal aspirator)
Ціна в місті Київ
від 160,96 грн
Без рецепта
1 шт від 160,96 грн
В наявності в 326 аптеках
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Виробник
Форма випуску
56/007
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Механічні аспіратори Назальні механічні аспіратори