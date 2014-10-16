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Дренаж Слабінського (Slabinsky drainage) (379838) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Дренаж Слабінського (Slabinsky drainage)
Ціна в місті Київ
від 89,10 грн
Без рецепта
1 шт від 89,10 грн 1 шт від 148,65 грн 1 шт від 191,65 грн 1 шт від 80,50 грн 1 шт від 137,94 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
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В наявності в 8 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Fr 18
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Дренажі та дренажні комплекти/комплектуючі