Медичні виробиВироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесіІнструменти медичні загального призначенняДренажі та дренажні комплекти/комплектуючіДренаж Слабінського (Slabinsky drainage) Дренаж Слабінського (Slabinsky drainage) (379838) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 89,10 грн Без рецепта 1 шт від 89,10 грн 1 шт від 148,65 грн 1 шт від 191,65 грн 1 шт від 80,50 грн 1 шт від 137,94 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності Більше +5 В наявності в 8 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Каммед Форма випуску Fr 18 Кількість штук в упаковці 1 шт. Медичні вироби Дренажі та дренажні комплекти/комплектуючі