Фармакодинаміка.

Препарат Габесат особливо активний в якості інгібітора протеолітичних ферментів (трипсину, фосфоліпази А, плазміну, каллікреїну та тромбіну (навіть у відсутності AT III), позитивно впливає на гіперпротеалітичні стани підшлункової залози, фібринолітичну систему, коагуляцію та кініни. Препарат Габесат має антитромботичні властивості тромбоцитів.

Фармакокінетика.

Період напіввиведення препарату Габесат становить приблизно 60 секунд. При введенні внутрішньовенно здоровим суб'єктам чоловічої статі зі швидкістю 2 мг/кг за годину період напіввиведення досягає максимальної концентрації через 5–10 хвилин від початку введення при гематиновому рівні активного речовини, що не метаболізується, 109 нг/мл. При дозі 4 мг/кг/годину рівень гематину — неметаболізованого продукту становить 265 нг/мл.

Після внутрішньовенного введення він швидко метаболізується до гуанідинопропіонової кислоти та парабензоату (обидва неактивні). Елімінація відбувається протягом 24 годин переважно з сечею, з мінімальним виділенням з жовчю.