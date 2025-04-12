Маски

Півмаска фільтрувальна для захисту від аерозолів Бук (Half-mask filtering for protection against aerosols Buk)

7 препаратівЗнайти все в аптеках
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ПІВМАСКА ФІЛЬТРУВАЛЬНА ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД АЕРОЗОЛІВ "БУК"
ПІВМАСКА ФІЛЬТРУВАЛЬНА ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД АЕРОЗОЛІВ "БУК"
Бук-3 ffp3 nr із зажимом №1
від 16,17 грн
в 2 аптеках інших міст
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ПІВМАСКА ФІЛЬТРУВАЛЬНА ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД АЕРОЗОЛІВ "БУК"
ПІВМАСКА ФІЛЬТРУВАЛЬНА ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД АЕРОЗОЛІВ "БУК"
Бук-3k ffp3 nr №1
від 41,80 грн
в 1 аптеці інших міст
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ПІВМАСКА ФІЛЬТРУВАЛЬНА ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД АЕРОЗОЛІВ "БУК"
ПІВМАСКА ФІЛЬТРУВАЛЬНА ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД АЕРОЗОЛІВ "БУК"
Бук-3 ffp3 з клапаном №1
Немає в наявності
ПІВМАСКА ФІЛЬТРУВАЛЬНА ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД АЕРОЗОЛІВ "BUK"
ПІВМАСКА ФІЛЬТРУВАЛЬНА ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД АЕРОЗОЛІВ "BUK"
Бук-3k ffp3 nr із зажимом №1
Немає в наявності
ПІВМАСКА ФІЛЬТРУВАЛЬНА ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД АЕРОЗОЛІВ "BUK"
ПІВМАСКА ФІЛЬТРУВАЛЬНА ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД АЕРОЗОЛІВ "BUK"
Бук-3k ffp3 nr №1
ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО СТАТУС
Немає в наявності
ПІВМАСКА ФІЛЬТРУВАЛЬНА ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД АЕРОЗОЛІВ "БУК"
ПІВМАСКА ФІЛЬТРУВАЛЬНА ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД АЕРОЗОЛІВ "БУК"
Бук-2 ffp2 nr №1
Науково-Виробниче Підприємство Бук
Немає в наявності
ПІВМАСКА ФІЛЬТРУВАЛЬНА ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД АЕРОЗОЛІВ "БУК"
ПІВМАСКА ФІЛЬТРУВАЛЬНА ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД АЕРОЗОЛІВ "БУК"
Бук-3 ffp3 до 50 пдк без клапану №1
Немає в наявності
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Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 16,17 грн
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Характеристики
Форма випуску
Бук-3 ffp3 nr
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
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