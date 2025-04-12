Півмаска фільтрувальна для захисту від аерозолів Бук (Half-mask filtering for protection against aerosols Buk)
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ПІВМАСКА ФІЛЬТРУВАЛЬНА ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД АЕРОЗОЛІВ "BUK"
Бук-3k ffp3 nr №1ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО СТАТУС
ПІВМАСКА ФІЛЬТРУВАЛЬНА ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД АЕРОЗОЛІВ "БУК"
Бук-2 ffp2 nr №1Науково-Виробниче Підприємство Бук
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Характеристики
Форма випуску
Бук-3 ffp3 nr
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
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