Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію органів диханняДієтичні добавки, що сприяють регуляції функціі органів диханняДоктор Лор (Doctor Lor) Доктор Лор (Doctor Lor) (375047) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 16 шт Немає в наявності 16 шт Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Красота та Здоров'я Форма випуску Льодяники Кількість штук в упаковці 16 шт. Дієтичні добавки 7.1. Дієтичні добавки, що сприяють регуляції функціі органів дихання