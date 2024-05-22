Все аптеки Украины
Медичні виробиВироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тілаГолкиголки для спінальної анестезіїГолка спінальна Пенкан (Spinal needle Pencan)

Голка спінальна Пенкан (Spinal needle Pencan) (374057) - інструкція із застосування Медичні вироби

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
Голка спінальна Пенкан (Spinal needle Pencan)
Ціна в місті Київ
від 613,61 грн
Без рецепта
1 шт від 613,61 грн
В наявності в 8 аптеках
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
G25 (0,53 х 88 мм)
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
голки для спінальної анестезії