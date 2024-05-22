Медичні виробиВироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тілаГолкиголки для спінальної анестезіїГолка спінальна Пенкан (Spinal needle Pencan) Голка спінальна Пенкан (Spinal needle Pencan) (374057) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 613,61 грн Без рецепта 1 шт від 613,61 грн В наявності в 8 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Б. Браун Форма випуску G25 (0,53 х 88 мм) Кількість штук в упаковці 1 шт. Медичні вироби голки для спінальної анестезії