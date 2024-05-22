Медичні виробиВироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесіІнструменти медичні загального призначенняДренажі та дренажні комплекти/комплектуючіДренаж за Редоном (Redon drainage) Дренаж за Редоном (Redon drainage) (372090) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 35,61 грн Без рецепта 1 шт від 35,61 грн 1 шт від 32,28 грн В наявності в 8 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Каммед Форма випуску Fr 24 Кількість штук в упаковці 1 шт. Медичні вироби Дренажі та дренажні комплекти/комплектуючі