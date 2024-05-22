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Дренаж за Редоном (Redon drainage) (372090) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Дренаж за Редоном (Redon drainage)
Ціна в місті Київ
від 35,61 грн
Без рецепта
1 шт від 35,61 грн 1 шт від 32,28 грн
В наявності в 8 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Fr 24
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Дренажі та дренажні комплекти/комплектуючі