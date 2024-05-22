Медичні виробиВироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесіІнструменти медичні загального призначенняДренажі та дренажні комплекти/комплектуючіДренаж Редон (Redon drainage) Дренаж Редон (Redon drainage) (371930) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 48,80 грн Без рецепта 1 шт від 48,80 грн 1 шт від 55,00 грн 1 шт від 56,05 грн 1 шт від 48,70 грн Більше +1 В наявності в 3 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Каммед Форма випуску 8,0 Медичні вироби Дренажі та дренажні комплекти/комплектуючі