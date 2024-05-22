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Дренаж Редон (Redon drainage) (371930) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Дренаж Редон (Redon drainage)
Ціна в місті Київ
від 48,80 грн
Без рецепта
1 шт від 48,80 грн 1 шт від 55,00 грн 1 шт від 56,05 грн 1 шт від 48,70 грн
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В наявності в 3 аптеках
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Виробник
Форма випуску
8,0
Медичні вироби
Дренажі та дренажні комплекти/комплектуючі