Медичні виробиВироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесіІнструменти медичні загального призначенняДренажі та дренажні комплекти/комплектуючіДренаж (Drainage) Дренаж (Drainage) (371879) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 33,00 грн Без рецепта 1 шт від 33,00 грн В наявності в 1 аптеці Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Каммед Форма випуску Fr 24 Кількість штук в упаковці 1 шт. Медичні вироби Дренажі та дренажні комплекти/комплектуючі