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Дренаж (Drainage) (371879) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Дренаж (Drainage)
Ціна в місті Київ
від 33,00 грн
Без рецепта
1 шт від 33,00 грн
В наявності в 1 аптеці
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Виробник
Форма випуску
Fr 24
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Дренажі та дренажні комплекти/комплектуючі