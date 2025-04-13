Безмолочні розчинні каші - пшенична + манна

Беллакт каша безмолочна (Dairy-Bellakt porridge)

2 препарати
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КАША СУХА БЕЗМОЛОЧНА ШВИДКОРОЗЧИННА ПШЕНИЧНА З АБРИКОСОМ І ЯБЛУКОМ тм "БЕЛЛАКТ"
КАША СУХА БЕЗМОЛОЧНА ШВИДКОРОЗЧИННА ПШЕНИЧНА З АБРИКОСОМ І ЯБЛУКОМ тм "БЕЛЛАКТ"
200 г з 6 місяців №1
Беллакт
Немає в наявності
КАША СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА БЕЗМОЛОЧНА ПШЕНИЧНА З АБРИКОСОМ І ЯБЛУКОМ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ "БЕЛЛАКТ"
КАША СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА БЕЗМОЛОЧНА ПШЕНИЧНА З АБРИКОСОМ І ЯБЛУКОМ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ "БЕЛЛАКТ"
250 г №1
Беллакт
Немає в наявності
Не в наявності Відсутній в аптеках України
Характеристики
Виробник
Беллакт
Умови продажу
Без рецепта
Вага
200 г
Дитяче харчування