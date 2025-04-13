Київ
Про товар
Безмолочні розчинні каші - пшенична + манна
Беллакт каша безмолочна (Dairy-Bellakt porridge)
2 препарати
Сортування:
По популярності
Фільтр
КАША СУХА БЕЗМОЛОЧНА ШВИДКОРОЗЧИННА ПШЕНИЧНА З АБРИКОСОМ І ЯБЛУКОМ тм "БЕЛЛАКТ"
200 г з 6 місяців №1
Беллакт
Немає в наявності
Знайти в аптеках
КАША СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА БЕЗМОЛОЧНА ПШЕНИЧНА З АБРИКОСОМ І ЯБЛУКОМ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ "БЕЛЛАКТ"
250 г №1
Беллакт
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Пакування
200 г
250 г
Не в наявності
Відсутній в аптеках України
Аналоги
Характеристики
Виробник
Беллакт
Умови продажу
Без рецепта
Вага
200 г
Дитяче харчування
Безмолочні розчинні каші - пшенична + манна
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню