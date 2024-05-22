Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби по догляду за ділянкою навколо очейВітамінний коктейль для шкіри навколо очей (Vitamin cocktail for the skin around the eyes) Вітамінний коктейль для шкіри навколо очей (Vitamin cocktail for the skin around the eyes) (370777) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 119,20 грн Без рецепта 1 шт від 119,20 грн В наявності в 7 аптеках інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Elfa Pharm Об'єм 15 мл Косметичні засоби 1.3. Засоби по догляду за ділянкою навколо очей